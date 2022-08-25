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25 августа, 17:56

В Башкирии сосед зверски расправился с 95-летним ветераном ВОВ

В Башкирии сосед убил 95-летнего ветерана ВОВ

Житель Башкирии убил 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны во дворе его частного дома в деревне Кадырово Илишевского района. Тело с признаками насильственной смерти обнаружила женщина, которая ухаживала за пенсионером, сообщили в СК УМВД РФ по региону.

Следователи осматривают дом, где житель Башкирии до смерти избил ветерана. Видео © СК РФ

"Благодаря комплексу следственно-оперативных мероприятий <...> установлена причастность к совершению преступления 63-летнего ранее судимого жителя той же деревни", — добавили в Следкоме.

По версии следствия, подозреваемый пришёл к соседу по деревне, чтобы одолжить денег, но пожилой мужчина в просьбе отказал, тогда разозлившийся односельчанин начал избивать ветерана. От полученных травм пенсионер скончался на месте. После этого преступник обыскал дом убитого, похитил найденные деньги и скрылся.

Подозреваемый был задержан, следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

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Ранее Лайф сообщал, что пропавшие в Перми мать с пятилетним ребёнком найдены убитыми с признаками насильственной смерти. Брат погибшей рассказал, что телефоны пропавших стали недоступными для связи на следующий день.

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СК РФ в Республике Башкортостан

Ирина Фальке

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