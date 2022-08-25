В Киеве переименовали 95 улиц, названия которых связаны с Россией и СССР. Об этом в телеграм-канале заявил мэр города Виталий Кличко.

"Сегодня Киевсовет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Новые названия должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства", — написал он.

Кличко отметил, что новые имена городским объектам были предложены и одобрены общественностью в ходе "рейтингового голосования". Так, улица Маршала Малиновского теперь названа в честь героев полка "Азов"*, площадь Тульская переименована в площадь Героев УПА**, а вместо улицы Питерской будет Лондонская.

Причём данный процесс в Киеве ещё не закончен, подчеркнул Кличко. На следующем пленарном заседании продолжится работа над этим вопросом, чтобы "завершить процесс дерусификации".

Ранее Лайф писал, что на Украине планируют переименовать суда, названные в честь российских городов и советских героев. Об этом сообщал врио генерального директора компании "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.