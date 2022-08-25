На Тайвань прибыла сенатор США Марша Блэкберн

Американский сенатор-республиканец от штата Теннесси Марша Блэкберн прибыла на Тайвань. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство острова.

"Только что приземлились на Тайване, чтобы отправить Китаю сообщение: "Вы нас не запугаете", — написала в "Твиттере" сама Блэкберн.