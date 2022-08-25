На Тайвань прибыла сенатор США Марша Блэкберн
Американский сенатор-республиканец от штата Теннесси Марша Блэкберн прибыла на Тайвань. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство острова.
"Только что приземлились на Тайване, чтобы отправить Китаю сообщение: "Вы нас не запугаете", — написала в "Твиттере" сама Блэкберн.
Она добавила, что Соединённые Штаты по-прежнему твёрдо отстаивают "свободу во всём мире" и не потерпят попыток воспрепятствовать Вашингтону и союзникам. В ходе визита, который заранее не анонсировался и продлится до субботы, политика примет глава тайваньской администрации Цай Инвэнь и другие должностные лица.
В прошлое воскресенье с официальным визитом на Тайвань прибыл губернатор штата Индиана, США, Эрик Холкомб. Он продолжил череду поездок американских политиков на остров. 2 августа в регион прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. А 14 августа на Тайвань прилетела новая делегация конгрессменов США во главе с Эдом Марки, что усилило напряжённость.
Twitter / @MarshaBlackburn