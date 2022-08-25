Иммунолог рассказала, кому стоит отказаться от кабачков

Гастроэнтеролог, аллерголог и иммунолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Елена Манило предупредила, что употребление кабачков может негативно отразиться на здоровье некоторых людей, несмотря на пользу этого овоща. Об этом врач рассказала в беседе с "Газетой.ru".

По словам врача, всего в 100 граммах кабачка присутствует вся суточная норма витамина C (30%). Однако в больших количествах и в свежем виде продукт раздражает слизистую органов желудочно-кишечного тракта, что может вызывать обострение таких заболеваний, как гастрит, язвенная болезнь и колит.

Пациентам с хроническим панкреатитом употреблять этот плод можно, но только если болезнь находится в стадии ремиссии. Также отказаться от кабачков нужно людям с болезнями почек: овощ обладает сильным мочегонным эффектом, а соли калия способствуют образованию камней.

При этом людям с избыточным весом нужно помнить, что в сыром виде продукт содержит лишь 24 ккал на 100 граммов, а при жарке его калорийность резко увеличивается, заметила Манило.