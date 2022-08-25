Иммунолог рассказала, кому стоит отказаться от кабачков
Иммунолог Манило предупредила об опасности кабачков при некоторых болезнях
Гастроэнтеролог, аллерголог и иммунолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Елена Манило предупредила, что употребление кабачков может негативно отразиться на здоровье некоторых людей, несмотря на пользу этого овоща. Об этом врач рассказала в беседе с "Газетой.ru".
По словам врача, всего в 100 граммах кабачка присутствует вся суточная норма витамина C (30%). Однако в больших количествах и в свежем виде продукт раздражает слизистую органов желудочно-кишечного тракта, что может вызывать обострение таких заболеваний, как гастрит, язвенная болезнь и колит.
Пациентам с хроническим панкреатитом употреблять этот плод можно, но только если болезнь находится в стадии ремиссии. Также отказаться от кабачков нужно людям с болезнями почек: овощ обладает сильным мочегонным эффектом, а соли калия способствуют образованию камней.
При этом людям с избыточным весом нужно помнить, что в сыром виде продукт содержит лишь 24 ккал на 100 граммов, а при жарке его калорийность резко увеличивается, заметила Манило.
Ранее диетолог Гинзбург дал совет, как сохранить состав овощей при их заготовке на зиму. Он напомнил, что невозможно создать полезный для здоровья продукт, используя в качестве консерванта соль.