Телескоп "Джеймс Уэбб" впервые зафиксировал двуокись углерода вне Солнечной системы

Телескоп "Джеймс Уэбб" впервые зафиксировал двуокись углерода в атмосфере планеты вне Солнечной системы. Об этом говорится в заявлении NASA в "Твиттере".

"Телескоп "Уэбб" зафиксировал первое ясное свидетельство наличия двуокиси углерода (CO2) в атмосфере планеты за пределами нашей Солнечной системы. Открытие было сделано во время наблюдения космической обсерваторией за планетой WASP-39 B, которая вращается вокруг подобной Солнцу звезды на расстоянии в 700 световых лет от Земли", — сказано в сообщении.

NASA также разместило график, на котором показан спектр пропускания горячего газового гиганта WASP-39 B. Полученные данные позволили получить важные сведения о составе и формировании планеты, подчёркивается в сообщении. Отметим, что WASP-39 B астрономы нашли ещё в 2011 году. Исследователи знали, что в его атмосфере есть водяной пар, натрий и калий, а двуокись углерода специалисты ранее не встречали.