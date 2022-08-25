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25 августа, 17:54

Телескоп "Джеймс Уэбб" впервые зафиксировал двуокись углерода вне Солнечной системы

<p>График, на котором показан спектр пропускания экзопланеты горячего газового гиганта WASP-39 B. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/NASAWebb/status/1562805635192074241" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NASA Webb Telescope</a></p>

График, на котором показан спектр пропускания экзопланеты горячего газового гиганта WASP-39 B. Обложка © Twitter / NASA Webb Telescope

Телескоп "Джеймс Уэбб" впервые зафиксировал двуокись углерода в атмосфере планеты вне Солнечной системы. Об этом говорится в заявлении NASA в "Твиттере".

"Телескоп "Уэбб" зафиксировал первое ясное свидетельство наличия двуокиси углерода (CO2) в атмосфере планеты за пределами нашей Солнечной системы. Открытие было сделано во время наблюдения космической обсерваторией за планетой WASP-39 B, которая вращается вокруг подобной Солнцу звезды на расстоянии в 700 световых лет от Земли", — сказано в сообщении.

NASA также разместило график, на котором показан спектр пропускания горячего газового гиганта WASP-39 B. Полученные данные позволили получить важные сведения о составе и формировании планеты, подчёркивается в сообщении. Отметим, что WASP-39 B астрономы нашли ещё в 2011 году. Исследователи знали, что в его атмосфере есть водяной пар, натрий и калий, а двуокись углерода специалисты ранее не встречали.

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Лайф писал, что космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел во всех деталях Юпитер с его полярными сияниями, кольцами и крошечными спутниками. Новые фотографии в высоком разрешении были опубликованы на сайте NASA.

Никита Осипов

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