Рейсовый автобус в Феодосии снёс остановку с людьми, четверо пострадали

На автоплатформе крымского курорта Феодосия междугородний автобус наехал на группу людей, четыре человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Республики Крым.

Инцидент произошёл примерно в 8:00 вечера, рейсовый автобус направлялся из Краснодара в Евпаторию. Подъехав к автостанции, он снёс несколько человек и въехал в остановку.

"В результате ДТП пострадали четверо граждан, которые с различными травмами госпитализированы в учреждение здравоохранения", — говорится в сообщении.

Организована проверка обстоятельств ДТП, также будет дана оценка действиям перевозчика, сообщили в надзорном ведомстве. Ход и результаты проверки взяты на личный контроль прокурора.