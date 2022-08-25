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25 августа, 18:48

Рейсовый автобус в Феодосии снёс остановку с людьми, четверо пострадали

<p>Фото © VK / <a href="https://sun9-east.userapi.com/sun9-18/s/v1/ig2/pbxAMm-ac_ZaScrzeU_ij_RYWRO--qJFHIhySeBcjAQ3a0Smz3Pjh47ZjHSzp4pQmvK9hef83dke2LxrGb_OHLCu.jpg?size=1280x960&quality=95&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Керчь сегодня</a></p>

Фото © VK / Керчь сегодня

На автоплатформе крымского курорта Феодосия междугородний автобус наехал на группу людей, четыре человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Республики Крым.

Инцидент произошёл примерно в 8:00 вечера, рейсовый автобус направлялся из Краснодара в Евпаторию. Подъехав к автостанции, он снёс несколько человек и въехал в остановку.

"В результате ДТП пострадали четверо граждан, которые с различными травмами госпитализированы в учреждение здравоохранения", — говорится в сообщении.

Организована проверка обстоятельств ДТП, также будет дана оценка действиям перевозчика, сообщили в надзорном ведомстве. Ход и результаты проверки взяты на личный контроль прокурора.

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Ирина Фальке

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