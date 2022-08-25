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25 августа, 18:53

МО РФ: Украинские военные разместили артиллерию и РСЗО у детского сада в Авдеевке

Украинские военные разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) у детского сада в городе Авдеевке в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Авдеевке Донецкой Народной Республики в здании детского сада №  11, проспект Центральный, украинские националисты оборудовали опорный пункт, рядом с образовательным учреждением разместили военную технику, в том числе артиллерию и РСЗО", — сказал он.

Мизинцев добавил, что оттуда ВСУ регулярно обстреливают близлежащие населённые пункты. Известно также, что в жилом комплексе на улице Шевченко в Артёмовске украинские силовики оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов. Причём местному населению запретили покидать дома, а их попытки эвакуироваться в безопасные места жёстко наказываются, подчеркнул представитель оборонного ведомства. Мизинцев отметил, что фактически украинские военные используют людей в качестве живого щита.

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Ранее Лайф писал, что за минувшие сутки Вооружённые силы России уничтожили семь пунктов управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР. Кроме того, в 149 районах российскими войсками была поражена живая сила и украинская военная техника.

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Getty Images / Niall Carson / PA Images

Никита Осипов

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