МО РФ: Украинские военные разместили артиллерию и РСЗО у детского сада в Авдеевке

Украинские военные разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) у детского сада в городе Авдеевке в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Авдеевке Донецкой Народной Республики в здании детского сада № 11, проспект Центральный, украинские националисты оборудовали опорный пункт, рядом с образовательным учреждением разместили военную технику, в том числе артиллерию и РСЗО", — сказал он.

Мизинцев добавил, что оттуда ВСУ регулярно обстреливают близлежащие населённые пункты. Известно также, что в жилом комплексе на улице Шевченко в Артёмовске украинские силовики оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов. Причём местному населению запретили покидать дома, а их попытки эвакуироваться в безопасные места жёстко наказываются, подчеркнул представитель оборонного ведомства. Мизинцев отметил, что фактически украинские военные используют людей в качестве живого щита.