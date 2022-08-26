Звезда "Динамо" Арсен Захарян может стать игроком "Челси"
Лондонский "Челси" всерьёз рассматривает возможность приобретения полузащитника московского "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна. Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, лондонцы уже направили соответствующий запрос бело-голубым. Согласно условиям контракта Захаряна с "Динамо", европейский клуб может выкупить его за 15 миллионов евро. Информацию об интересе "Челси" к главной звезде бело-голубых подтвердил и агент игрока Павел Андреев.
Добавим, что Арсен Захарян является лучшим молодым футболистом России последних лет. В составе "Динамо" он провёл 52 матча, в которых забил 13 голов. Кроме того, он четырежды выходил на поле в матчах сборной России.
ФК "Динамо" (Москва)