В Петербурге школьница жёстко избила подругу и поставила её на колени из-за кофты

В Санкт-Петербурге прокуратура проводит проверку по факту избиения девочки на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Избиение подростки сняли на телефон. Видео © t.me / Mash на Мойке

Как узнал телеграм-канал Mash на Мойке, девочки – участники драки были не разлей вода: снимали "тиктоки", танцевали на камеру и обещали друг другу дружить вечно. Но клятвы забылись после того, как одна из подростков обозвала другую в переписке, а потом и купила такую же кофточку.

Реакция обиженной барышни не заставила себя долго ждать. Она привела обидчицу на площадку и жестоко избила ногами и руками. Несчастная девочка умоляла бывшую подругу остановиться, но безрезультатно: безжалостная школьница успокоилась лишь после того, как жертва на коленях попросила у неё прощения. После попадания кадров расправы в Сеть ситуацией заинтересовались в прокуратуре Калининского района Санкт-Петербурга.

"В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям законных представителей малолетних, а также полноте мер, принимаемых уполномоченными органами по профилактике правонарушений и конфликтов среди несовершеннолетних", — сообщили в ведомстве.