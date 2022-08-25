Лайф публикует видео жестокого розыгрыша абаканского подростка с пищевой плёнкой

В Абакане следователи возбудили уголовное дело в отношении четырёх несовершеннолетних, которые примотали знакомого к столбу пищевой плёнкой. Об этом сообщает SHOT.

В Абакане хулиганы примотали знакомого к столбу пищевой плёнкой. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, четыре подростка 13, 15, 16 и 17 лет купили рулон пищевой плёнки, пришли на территорию одной из местных школ и прикололись над своим 13-летним знакомым, примотав его к столбу. После того как видео попало в Сеть, ребятами заинтересовались в СК.

Шутникам теперь грозит реальное наказание по статье 127 УК РФ ч. 2 пункт "д" (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, в отношении заведомо несовершеннолетнего). Санкции предусматривают до пяти лет колонии.