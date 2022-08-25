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25 августа, 09:40

Лайф публикует видео жестокого розыгрыша абаканского подростка с пищевой плёнкой

Следователи завели дело на подростков, примотавших знакомого к столбу пищевой плёнкой

В Абакане следователи возбудили уголовное дело в отношении четырёх несовершеннолетних, которые примотали знакомого к столбу пищевой плёнкой. Об этом сообщает SHOT.

В Абакане хулиганы примотали знакомого к столбу пищевой плёнкой. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, четыре подростка 13, 15, 16 и 17 лет купили рулон пищевой плёнки, пришли на территорию одной из местных школ и прикололись над своим 13-летним знакомым, примотав его к столбу. После того как видео попало в Сеть, ребятами заинтересовались в СК.

Шутникам теперь грозит реальное наказание по статье 127 УК РФ ч. 2 пункт "д" (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, в отношении заведомо несовершеннолетнего). Санкции предусматривают до пяти лет колонии.

В Ленобласти мужчина обстрелял подростков на мопедах из страйкбольного пулемёта

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Ранее Лайф рассказывал, что в Уфе "бабушкин меломан" с колонкой и пистолетом терроризирует жителей многоэтажки. Во время его визитов у соседей пенсионерки наступают бессонные ночи. Парень ходит под окнами с чем-то похожим на пистолет и колонкой и во весь голос поёт песни.

Обложка ©

Скрин из видео © Telegram / SHOT

Григорий Воронцов

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