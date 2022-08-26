"Энергоатом" объявил об отключении всех энергоблоков Запорожской АЭС от сети

Компания – оператор украинских АЭС "Энергоатом" объявила об отключении Запорожской атомной электростанции от энергосети. Там заявили, что электропитание объекта обеспечивается только через линию из энергосистемы Украины.

"По состоянию на 9:00 26 августа 2022 года все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети. Собственные потребности станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины", — сказано в сообщении "Энергоатома" в "Телеграме".

Линия выдачи мощности Запорожской АЭС в энергосистему Украины возобновлена, заверили в компании. Там сообщили о проведении работ по подготовке подключения ещё двух энергоблоков ЗАЭС к сети, при этом замечаний к функционированию оборудования станции и систем безопасности у оператора нет.