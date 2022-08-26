"Энергоатом" объявил об отключении всех энергоблоков Запорожской АЭС от сети
Компания – оператор украинских АЭС "Энергоатом" объявила об отключении Запорожской атомной электростанции от энергосети. Там заявили, что электропитание объекта обеспечивается только через линию из энергосистемы Украины.
"По состоянию на 9:00 26 августа 2022 года все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети. Собственные потребности станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины", — сказано в сообщении "Энергоатома" в "Телеграме".
Линия выдачи мощности Запорожской АЭС в энергосистему Украины возобновлена, заверили в компании. Там сообщили о проведении работ по подготовке подключения ещё двух энергоблоков ЗАЭС к сети, при этом замечаний к функционированию оборудования станции и систем безопасности у оператора нет.
А накануне на Запорожской АЭС сработали системы безопасности после сбоя электроснабжения на территории области. После ударов ВСУ на ЗАЭС произошло возгорание, которое спровоцировало замыкание на линиях электропередачи, что послужило причиной срабатывания релейной аварийной защиты станции и автоматического отключения двух энергоблоков. После их снова запустили.
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