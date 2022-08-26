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25 августа, 22:49

У Запорожской АЭС начался лесной пожар

ВГА Запорожья: У ЗАЭС начался лесной пожар

<p>Спутниковый снимок лесного пожара у Запорожской АЭС. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/vrogov/4393?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vrogov</a></p>

Спутниковый снимок лесного пожара у Запорожской АЭС. Фото © Telegram / vrogov

В районе Запорожской атомной электростанции загорелся лес. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

"В районе Запорожской АЭС горят леса. Сегодня на несколько часов без электроснабжения остались Энергодар, Мелитополь и Херсон. Это было вызвано нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС в результате провокаций со стороны боевиков Зеленского", написал Рогов в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что отключение подачи энергии было спровоцировано пожаром и коротким замыканием на ЛЭП. Рогов показал спутниковые снимки, на которых пожар виден недалеко от станции.

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Как рассказывал Лайф, накануне в Херсонской и Запорожской областях были перебои с электроснабжением. По словам местных властей, без электричества остался весь Мелитополь, Херсон, а также некоторые другие населённые пункты. Вскоре в Энергодаре пояснили, что это связано с коротким замыканием из-за пожаров после обстрелов ВСУ.

Андрей Григорьев

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