ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 августа 2022, 22:13

Джабаров: Вскоре будут подавлены точки, откуда обстреливают Запорожскую АЭС

Российские военные вскоре могут подавить все точки, откуда Вооружённые силы Украины обстреливают территорию Запорожской атомной электростанции. Уверенность в этом выразил первый замглавы Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

"Уверен, что военные обойдутся без наших советов и знают, что делают. Осмелюсь тем не менее предположить, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведётся обстрел Запорожской АЭС", написал он в своём Telegram-канале.

Кто на самом деле обстреливает Запорожскую АЭС
Кто на самом деле обстреливает Запорожскую АЭС

Как рассказывал Лайф, накануне в Херсонской и Запорожской областях были перебои с электроснабжением. По словам местных властей, без электричества остался весь Мелитополь, Херсон, а также некоторые другие населённые пункты. Вскоре в Энергодаре пояснили, что это связано с коротким замыканием из-за пожаров после обстрелов ВСУ.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Мирная жизнь: Запорожье и Херсон
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Джабаров
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar