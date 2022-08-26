Джабаров: Вскоре будут подавлены точки, откуда обстреливают Запорожскую АЭС
Российские военные вскоре могут подавить все точки, откуда Вооружённые силы Украины обстреливают территорию Запорожской атомной электростанции. Уверенность в этом выразил первый замглавы Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.
"Уверен, что военные обойдутся без наших советов и знают, что делают. Осмелюсь тем не менее предположить, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведётся обстрел Запорожской АЭС", — написал он в своём Telegram-канале.
Как рассказывал Лайф, накануне в Херсонской и Запорожской областях были перебои с электроснабжением. По словам местных властей, без электричества остался весь Мелитополь, Херсон, а также некоторые другие населённые пункты. Вскоре в Энергодаре пояснили, что это связано с коротким замыканием из-за пожаров после обстрелов ВСУ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ