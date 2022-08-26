Джабаров: Вскоре будут подавлены точки, откуда обстреливают Запорожскую АЭС

Российские военные вскоре могут подавить все точки, откуда Вооружённые силы Украины обстреливают территорию Запорожской атомной электростанции. Уверенность в этом выразил первый замглавы Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

"Уверен, что военные обойдутся без наших советов и знают, что делают. Осмелюсь тем не менее предположить, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведётся обстрел Запорожской АЭС", — написал он в своём Telegram-канале.