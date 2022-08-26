Найдены укравшие дневник дочери Байдена с упоминанием совместного душа с отцом
Два человека признались в краже и продаже дневника дочери Байдена
Джо Байден и его дочь Эшли. Фото © ТАСС / АР / Manuel Balce Ceneta
В краже дневника Эшли Байден, дочери американского президента Джо Байдена, признались двое жителей штата Флорида. Они рассказали, что совершили преступление в октябре 2020 года с целью дальнейшей продажи наживы. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на Министерство юстиции США.
Со слов прокурора Дамиана Уильямса, 40-летняя Эйми Харрис и 58-летний Роберт Курландер признались следствию, что совершили кражу. Они также рассказали, что продали дневник за $40 тысяч (около 2,5 млн рублей). Покупателями, по их словам, стала группа американских активистов Project Veritas, которая якобы причастна к публикации части записей 41-летней Эшли Байден на одном из ресурсов правой направленности за полторы недели до президентских выборов 2020 года.
Харрис и Курландеру теперь грозит до пяти лет лишения свободы. При этом последний согласился сотрудничать со следствием.
Ранее Лайф писал, что осенью 2021 года ФБР проводило обыски по делу о краже дневников дочери Байдена. Тогда следователи наведались к сотрудникам Project Veritas. Дневник был обнародован за полторы недели до президентских выборов 2020 года. Представитель семьи президента сообщил тогда правоохранительным органам о том, что в ходе кражи пропало несколько вещей Эшли. Девушка среди прочего рассказывала, как в детстве принимала совместный душ с отцом.