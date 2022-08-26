Найдены укравшие дневник дочери Байдена с упоминанием совместного душа с отцом

В краже дневника Эшли Байден, дочери американского президента Джо Байдена, признались двое жителей штата Флорида. Они рассказали, что совершили преступление в октябре 2020 года с целью дальнейшей продажи наживы. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на Министерство юстиции США.

Со слов прокурора Дамиана Уильямса, 40-летняя Эйми Харрис и 58-летний Роберт Курландер признались следствию, что совершили кражу. Они также рассказали, что продали дневник за $40 тысяч (около 2,5 млн рублей). Покупателями, по их словам, стала группа американских активистов Project Veritas, которая якобы причастна к публикации части записей 41-летней Эшли Байден на одном из ресурсов правой направленности за полторы недели до президентских выборов 2020 года.

Харрис и Курландеру теперь грозит до пяти лет лишения свободы. При этом последний согласился сотрудничать со следствием.