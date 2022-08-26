Бросивший семью ради беженки британец решил отправиться на Украину

Британец Энтони Гарнетт, прославившийся тем, что бросил семью за десять дней общения с украинской беженкой, планирует ехать вместе с новой возлюбленной на её родину. Отец двоих детей, увлёкшийся 22-летней Софией Каркадым, хочет собрать десять тысяч фунтов стерлингов для оказания финансовой помощи Украине.

"Я хочу собрать деньги для людей, которые присматривают за сиротами, и для тех, кто был ранен. Я хочу сам поехать туда и зафиксировать, кому я помогаю. София поедет со мной", — рассказал Гарнетт газете Yorkshire live.

Своих средств у англичанина нет. Как пишет издание, сумму для помощи украинцам он только планирует собирать. До этого он нуждался в деньгах из-за потери работы и необходимости обеспечивать свою молодую избранницу, которая частично ослепла из-за некоей инфекции.

Ранее Лайф писал, что британец, бросивший жену ради украинской беженки, разорился. Житель Соединённого Королевства объяснил это повышенным вниманием к его новым отношениям со стороны СМИ. По его словам, теперь они с новой возлюбленной вынуждены выживать. В итоге кредитные карты на нуле, а в арендованной квартире нет даже мебели, так как купить её не на что, жалуется влюблённый.