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25 августа, 21:07

Бросивший семью ради беженки британец решил отправиться на Украину

<p>Энтони Гарнетт и София Каркадым. Фото © <a href="https://www.thesun.co.uk/news/18645305/ukraine-refugee-sofiia-lorna-tony/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Sun</a></p>

Энтони Гарнетт и София Каркадым. Фото © The Sun

Британец Энтони Гарнетт, прославившийся тем, что бросил семью за десять дней общения с украинской беженкой, планирует ехать вместе с новой возлюбленной на её родину. Отец двоих детей, увлёкшийся 22-летней Софией Каркадым, хочет собрать десять тысяч фунтов стерлингов для оказания финансовой помощи Украине.

"Я хочу собрать деньги для людей, которые присматривают за сиротами, и для тех, кто был ранен. Я хочу сам поехать туда и зафиксировать, кому я помогаю. София поедет со мной", рассказал Гарнетт газете Yorkshire live.

Своих средств у англичанина нет. Как пишет издание, сумму для помощи украинцам он только планирует собирать. До этого он нуждался в деньгах из-за потери работы и необходимости обеспечивать свою молодую избранницу, которая частично ослепла из-за некоей инфекции.

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Родственники бросившего семью ради украинской беженки британца зарабатывают на его романе

Ранее Лайф писал, что британец, бросивший жену ради украинской беженки, разорился. Житель Соединённого Королевства объяснил это повышенным вниманием к его новым отношениям со стороны СМИ. По его словам, теперь они с новой возлюбленной вынуждены выживать. В итоге кредитные карты на нуле, а в арендованной квартире нет даже мебели, так как купить её не на что, жалуется влюблённый.

Напомним: украинская беженка София Каркадым всего за десять дней пребывания в Западном Йоркшире увела мужа у приютившей её англичанки. Британка выгнала девушку, узнав об измене супруга. Однако тот ушёл с новой возлюбленной.

Арина Родионова

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