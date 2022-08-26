На Украине признались в желании захватить Крым ради создания там баз НАТО
Экс-замминистра обороны Украины Фролова: Киев хотел бы базы НАТО в Крыму
Власти Украины хотели бы "захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО". Об этом заявила бывшая замминистра обороны Украины, заместитель председателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова.
"Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие", — сказала она на брифинге.
Фролова добавила, что Крым — это стратегически выгодный плацдарм для контроля над Чёрным морем.
Как писал Лайф ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ни с кем не будет обсуждать Крым. Полуостров — часть Российской Федерации, и в соответствии с конституцией страны власти не могут вести диалог о судьбе регионов, подчеркнул представитель Кремля.
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