На Украине признались в желании захватить Крым ради создания там баз НАТО

Власти Украины хотели бы "захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО". Об этом заявила бывшая замминистра обороны Украины, заместитель председателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова.

"Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие", — сказала она на брифинге.

Фролова добавила, что Крым — это стратегически выгодный плацдарм для контроля над Чёрным морем.