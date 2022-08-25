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25 августа, 20:21

Украина "выразила разочарование" Папой Римским из-за его слов о Дарье Дугиной

В МИД Украины вызвали апостольского нунция из-за слов Папы Римского о Дугиной

<p>Папа Римский Франциск. Фото © ТАСС \ EPA \ CIRO FUSCO</p>

Папа Римский Франциск. Фото © ТАСС \ EPA \ CIRO FUSCO

МИД Украины принял беспрецедентное решение — вызвал к себе апостольского нунция на Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса. Глава министерства Дмитрий Кулеба заявил, что сделано это, чтобы выразить разочарование словами Папы Римского Франциска об убитой в России Дарье Дугиной.

"Мы внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами", — приводит издание "Страна.ua" слова Кулебы на совместном с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо брифинге в Киеве.

Министр отметил, что само по себе приглашение нунция в министерство является случаем беспрецедентным и "говорит само за себя". Он рассказал, что сегодня архиепископ был в МИД, и вскоре будет сделано более детальное заявление по этому поводу. При этом дипломат уже сейчас охарактеризовал позицию Папы "несправедливой".

"А во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо", — сказал Кулеба.

Журналист Полити раскрыл недовольство папы римского из-за давления Зеленского

Журналист Полити раскрыл недовольство папы римского из-за давления Зеленского

Ранее Лайф писал, что Папа римский Франциск выразил сожаление из-за гибели российской журналистки Дарьи Дугиной. В ходе коллективной аудиенции понтифик назвал её невинной жертвой.

Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. 22 августа в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки. Накануне в Москве простились с Дарьей Дугиной. Лайф публиковал фоторепортаж с церемонии.

Арина Родионова

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