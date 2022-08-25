Украина "выразила разочарование" Папой Римским из-за его слов о Дарье Дугиной

МИД Украины принял беспрецедентное решение — вызвал к себе апостольского нунция на Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса. Глава министерства Дмитрий Кулеба заявил, что сделано это, чтобы выразить разочарование словами Папы Римского Франциска об убитой в России Дарье Дугиной.

"Мы внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами", — приводит издание "Страна.ua" слова Кулебы на совместном с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо брифинге в Киеве.

Министр отметил, что само по себе приглашение нунция в министерство является случаем беспрецедентным и "говорит само за себя". Он рассказал, что сегодня архиепископ был в МИД, и вскоре будет сделано более детальное заявление по этому поводу. При этом дипломат уже сейчас охарактеризовал позицию Папы "несправедливой".

"А во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо", — сказал Кулеба.