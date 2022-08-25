Россиянку заочно арестовали по делу о получении секретных данных
В Москве заочно арестовали россиянку Тимофееву по делу о получении секретных данных
В Москве Мещанский суд заочно отправил под арест россиянку Светлану Тимофееву, которая обвиняется в незаконном получении данных, представляющих государственную тайну. Фигурантка дела объявлена в международный розыск.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой Тимофеевой Светланы Валерьевны на срок два месяца", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.
Срок ареста будет отсчитываться с момента задержания обвиняемой или с момента её передачи российским властям в случае экстрадиции или депортации в РФ. Подробности дела не раскрываются.
Лайф рассказывал, что ранее по делу о госизмене был арестован глава Института теоретической и прикладной механики РАН. Александр Шиплюк является доктором физико-математических наук, специалистом в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв