Китай сделал громкое заявление из-за нового визита сенатора США на Тайвань

Китай примет решительные контрмеры в ответ на провокации Соединённых Штатов. Так Посольство КНР в США прокомментировало визит американского сенатора Марши Блэкберн на Тайвань. Она прибыла на остров сегодня.

В китайском диппредставительстве заявили, что поездка сенатора на Тайвань "доказывает, что США не стремятся к стабильности в регионе, вмешиваются во внутренние дела КНР".