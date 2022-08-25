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25 августа, 19:41

Китай сделал громкое заявление из-за нового визита сенатора США на Тайвань

Посольство КНР: Китай решительно ответит на визит сенатора Блэкберн на Тайвань

Китай примет решительные контрмеры в ответ на провокации Соединённых Штатов. Так Посольство КНР в США прокомментировало визит американского сенатора Марши Блэкберн на Тайвань. Она прибыла на остров сегодня.

В китайском диппредставительстве заявили, что поездка сенатора на Тайвань "доказывает, что США не стремятся к стабильности в регионе, вмешиваются во внутренние дела КНР".

Как рассказывал Лайф, прибыв на остров, Марша Блэкберн заявила, что США по-прежнему твёрдо отстаивают "свободу во всём мире" и не потерпят попыток воспрепятствовать Вашингтону и союзникам. В ходе визита, который заранее не анонсировался и продлится до субботы, политика примет глава тайваньской администрации Цай Инвэнь и другие должностные лица.

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А несколькими днями ранее с официальным визитом на Тайвань прибыл губернатор штата Индиана, США, Эрик Холкомб. Он продолжил череду поездок американских политиков на остров. 2 августа остров посетила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, что обострило отношения Штатов с Китаем. Вслед за ней 14 августа на Тайвань прилетела новая делегация конгрессменов США во главе с Эдом Марки, что усилило напряжённость.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Андрей Григорьев

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