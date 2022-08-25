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25 августа, 19:06

Следующий в Грецию из России танкер столкнулся с катером

<p>Танкер "Каракуз". Фото © vesselfinder.com / Cengiz Tokgöz</p>

Танкер "Каракуз". Фото © vesselfinder.com / Cengiz Tokgöz

В проливе Дарданеллы следующий из России в Грецию танкер столкнулся с катером. Об этом рассказала служба береговой охраны Турции.

Согласно сообщению ведомства в Twitter, участником инцидента стал 140-метровый танкер Karakuz. К месту ЧП был отправлен буксир TÜRKELİ и катер KEGM-9. На катере, который столкнулся с грузовым судном, были два человека.

По данным сервиса VesselFinder, Karakuz — это нефтяной танкер. Он был построен в 2013 году, ходит под флагом России. 20 августа судно вышло из порта Новороссийска. Порт приписки — Санкт-Петербург.

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Лайф рассказывал почти о таком же инциденте год назад. Тогда российский сухогруз столкнулся с турецким судном в Босфоре, никто не пострадал.

Андрей Григорьев

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