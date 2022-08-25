В Москве строительные леса обрушились на автомобили
В Москве на автомобили обрушились строительные леса. Это случилось у сносимого здания на улице Гаврикова, на съезде с внутренней стороны Третьего транспортного кольца на Краснопрудную улицу.
Место обрушения строительных лесов на съезде с ТТК в Москве. Видео © Telegram / moscowach
Как сообщили в столичном Дептрансе, из-за ЧП движение по съезду временно перекрыто. Также временно следуют изменённым маршрутом автобусы 778.
По данным Лайфа, обошлось без пострадавших. Повреждены два автомобиля — "Фольксваген" и "Мерседес".
Как рассказывал Лайф, весной в Москве строительные леса обрушились на рабочих. Тогда под завалами оказалось пять человек.
Telegram / moscowach