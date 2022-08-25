В Москве строительные леса обрушились на автомобили

В Москве на автомобили обрушились строительные леса. Это случилось у сносимого здания на улице Гаврикова, на съезде с внутренней стороны Третьего транспортного кольца на Краснопрудную улицу.

Место обрушения строительных лесов на съезде с ТТК в Москве. Видео © Telegram / moscowach

Как сообщили в столичном Дептрансе, из-за ЧП движение по съезду временно перекрыто. Также временно следуют изменённым маршрутом автобусы 778.

По данным Лайфа, обошлось без пострадавших. Повреждены два автомобиля — "Фольксваген" и "Мерседес".