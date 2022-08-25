У британцев закончились деньги на содержание беженцев с Украины
Daily Mail: Британцы перестают размещать украинских беженцев из-за нехватки денег
Часть британских семей собирается отказаться от участия в правительственной программе по размещению украинских беженцев из-за нехватки средств, сообщает газета Daily Mail. Основными причинами стали рост инфляции и подорожание электричества.
"Участники [программы] сообщают, что из-за финансового кризиса в стране им с каждым днём всё труднее заботиться об иммигрантах, а сами они остаются без денег на существование", — говорится в статье.
При этом некоторые жители Великобритании уже потратили тысячи фунтов на содержание беженцев с Украины. За каждую принятую семью правительство обещало начислять ежемесячные субсидии, однако эти выплаты задерживаются.
Как сообщал Лайф, ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз принял более 7,5 млн беженцев с Украины. Об этом она рассказала, выступая на втором украинском саммите "Крымская платформа".
ТАСС/Zuma