США решили предложить России перекрёстные полёты на кораблях Starliner

США планируют договориться с Россией о подключении кораблей Starliner производства Boeing к перекрёстным полётам на Международную космическую станцию. Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано рассказал, что американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) хочет осенью начат переговоры с Роскосмосом.

"Мой план заключается в том, чтобы начать переговоры по этому вопросу осенью. Как вы знаете, мы подписали соглашение о перекрёстных полётах, которое подразумевает один [перекрёстный полёт] в 2022, 2023 и 2024 годах", — заявил Монталбано на пресс-конференции в NASA.

Он отметил, что пока речь идёт о полётах российских космонавтов на кораблях Crew Dragon компании SpaceX. По его словам, после первых запусков осенью этого года NASA рассчитывает "включить корабли Boeing" и достичь "долгосрочного соглашения". Он уточнил, что для этого не потребуется составлять новый документ, можно продлить действие существующего.

"Цель заключается в том, чтобы при каждом запуске на корабле SpaceX или Boeing находился космонавт, а на "Союзе" — астронавт", — рассказал руководитель американской программы МКС.

Как писал Лайф ранее, Монталбано уже заявлял в начале августа, что NASA не исключает, что соглашение о перекрёстных полётах с Россией может быть расширено и продлено после истечения нынешней договоренности в 2024 году. Тогда он также назвал целью создание совместного экипажа на всех полётах.