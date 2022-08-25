Нашли в луже крови: Соседи убитого в Башкирии ветерана знали о размере его пенсии

Соседи зверски убитого 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны из деревне Кадырово Илишевского района Башкирии рассказали Лайфу, что последние семь лет перед смертью он жил совершенно один. Его тело обнаружила домработница. О том, что пожилой человек получает хорошую пенсию и держит её дома в виде наличных, знали, по их мнению, все.

Соседи рассказывают об убитом в Башкирии ветеране ВОВ. Видео © LIFE

"Пятьдесят, около пятидесяти (тысяч рублей была его пенсия. — Прим. Лайфа). Он на лекарства (тратил. — Прим. Лайфа), дома у него всё хорошо, у него всё там... Недавно светильники поменял... Дома хранил. Все знали. Пенсию же привозит почтальон, 16-го числа пенсия", — рассказывает Лайфу сноха убитого Роза Муслухова.

По словам односельчан, ветеран раньше жил со второй женой, но та скончалась. Умерли и двое его сыновей — старший и младший. Средний, по словам земляков, занимается теперь похоронами отца. С февраля этого года за ним стала ухаживать нанятая внучкой женщина. Она убирала у ветерана дома, мыла, готовила. Помочь по хозяйству она собиралась и в тот день. Как рассказывает собеседница Лайфа, домработница Рамзия, когда подопечный вдруг перестал отвечать на телефонные звонки, она забеспокоилась и пошла к нему домой. Там и обнаружила его тело у порога. Сначала подумала, что он споткнулся и упал. Но, видя, что пенсионер не шевелится, решила, что у него сердечный приступ. И вдруг увидела лужу крови.

"Ран на голове было много и в горле, пырнули в горло <...>, много крови было на голове <...>. Потом я посмотрела вокруг, не обнаружила ничего — вроде сам себя не мог. Я пошла к соседям, пришла им сказала: "Вызовите, с дедушкой такое, в крови лежит. Куда надо — позвоните, у меня сил нет, у меня давление поднялось", — рассказала домработница Рамзия Хусаинова.