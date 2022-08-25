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25 августа, 20:47

"Люблю свою страну": Маликов ответил на вопрос о недвижимости и счетах за рубежом

Дмитрий Маликов заявил, что не имеет за рубежом недвижимости и банковских счетов

Российский певец Дмитрий Маликов ответил на вопрос, есть ли у него недвижимость за рубежом. Журналисты поинтересовались у музыканта, куда он переехал из дома, в котором жил последние 30 лет.

"Просто построили новый дом, а старый продали", приводит сайт kp.ru слова Маликова.

На вопрос, где находится новая недвижимость, артист ответил, что, "конечно, в России". Как добавил певец, он слышал о себе, что бросил жену, уехал с сыном, пережил развод и "всё такое прочее". Маликов опроверг эти слухи и заметил, что к фейкам о себе давно привык, так как в шоу-бизнесе не новичок.

"У меня за границей ничего нет: ни недвижимости, ни счетов, ни гражданств. Я люблю свою страну, мне здесь хорошо", добавил Дмитрий.

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Wikipedia / Okras

Арина Родионова

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