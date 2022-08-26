Гаага попросила разрешения нарушить антироссийские санкции
Reuters: Гаага из-за проблем с газом хочет временно не исполнять санкции против России
Власти нидерландского города Гааги заявили о намерении просить о временном освобождении от санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо члена городского совета Саскии Брейнес.
Дело в том, что, согласно введённым ЕС против России ограничениям, местные органы в Евросоюзе должны разорвать контракты с российскими компаниями до 10 октября. Гаага попыталась найти замену поставкам газа от "Газпрома", но желающих не нашлось.
"Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры", — приводит агентство цитату из письма Брейнес.
По её мнению, власти страны пойдут навстречу Гааге, потому что она попыталась найти нового поставщика: провела тендер, хоть и безрезультатный. Брейнес меж тем отметила, что новый контракт по поставкам газа будет означать для города куда более высокую стоимость топлива.
Как сообщал Лайф, ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что запрет на поставки российского газа обернётся промышленным кризисом в Европе и безработицей. Поэтому введение такого эмбарго он назвал невозможным.
Wikipedia / Hamiyet