Гаага попросила разрешения нарушить антироссийские санкции

Власти нидерландского города Гааги заявили о намерении просить о временном освобождении от санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо члена городского совета Саскии Брейнес.

Дело в том, что, согласно введённым ЕС против России ограничениям, местные органы в Евросоюзе должны разорвать контракты с российскими компаниями до 10 октября. Гаага попыталась найти замену поставкам газа от "Газпрома", но желающих не нашлось.

"Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры", — приводит агентство цитату из письма Брейнес.

По её мнению, власти страны пойдут навстречу Гааге, потому что она попыталась найти нового поставщика: провела тендер, хоть и безрезультатный. Брейнес меж тем отметила, что новый контракт по поставкам газа будет означать для города куда более высокую стоимость топлива.