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25 августа, 21:29

Гаага попросила разрешения нарушить антироссийские санкции

Reuters: Гаага из-за проблем с газом хочет временно не исполнять санкции против России

Власти нидерландского города Гааги заявили о намерении просить о временном освобождении от санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо члена городского совета Саскии Брейнес.

Дело в том, что, согласно введённым ЕС против России ограничениям, местные органы в Евросоюзе должны разорвать контракты с российскими компаниями до 10 октября. Гаага попыталась найти замену поставкам газа от "Газпрома", но желающих не нашлось.

"Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры", приводит агентство цитату из письма Брейнес.

По её мнению, власти страны пойдут навстречу Гааге, потому что она попыталась найти нового поставщика: провела тендер, хоть и безрезультатный. Брейнес меж тем отметила, что новый контракт по поставкам газа будет означать для города куда более высокую стоимость топлива.

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Как сообщал Лайф, ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что запрет на поставки российского газа обернётся промышленным кризисом в Европе и безработицей. Поэтому введение такого эмбарго он назвал невозможным.

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Wikipedia / Hamiyet

Андрей Григорьев

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