В России придумали, как быстрее отличать фирменные вещи от подделок

Блузки, рубашки, костюмы, пальто из искусственного меха и другую одежду российским производителям придётся маркировать начиная с лета 2023 года. Соответствующий проект постановления подготовил Минпромторг. Сейчас под маркировку подпадают шубы и обувь, а все остальные товары лёгкой промышленности — нет. Такая мера, как отмечают представители ниши, облегчит работу продавцам и выбор покупателям.

"Людям не нужно искать и запоминать признаки фирменных кроссовок или настоящего парфюма — достаточно отсканировать код и понять, подлинный перед вами товар или подделка", — рассказал газете "Известия" глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов.

Речь идёт о спортивных костюмах, пиджаках, брюках, блузках, рубашках, а также о верхней одежде: пальто, плащах, куртках, ветровках и продукции из искусственного меха. В пояснительной записке к документу сказано, что введённая ранее в стране идентификация меховых изделий показала свою эффективность: рынок удалось "обелить".

Бизнес маркировку вещей одобрил. В последнее время из-за ухода крупных брендов с российского рынка процент контрафакта увеличился. Однако специалисты допускают и минусы в такой системе. Так, экономисты назвали решение несвоевременным из-за потенциальных серьёзных издержек для малого и среднего бизнеса и самозанятых.