"Он был счастливым": Не стало звезды сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные"

Скончался американский актёр Джо Тата, известный по роли хозяина кафе "Персиковая косточка" Нэтта Буссиччио в сериале "Беверли-Хиллз, 90210". Об этом сообщил его коллега по сериалу Иан Эндрю Зиринг.

"За последние несколько месяцев мы потеряли Джессику Кляйн, одного из самых преуспевающих сценаристов и продюсеров "90210", Дениз Дауз, сыгравшую миссис Тизли. А теперь я с большой грустью сообщаю, что скончался Джо И. Тата", — написал Зиринг на своей странице в соцсети.

Актёра не стало на 86-м году жизни. Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь Таты сообщает, что в 2018 году у него диагностировали болезнь Альцгеймера. В апреле знаменитость перевезли в больницу Motion Picture & Television в Вудленд-Хиллз.

"[Тата был] одним из самых счастливых людей, с которыми я когда-либо работал, он был также щедр своей мудростью и добротой. Хотя "Персиковая косточка" была декорацией "90210", она часто казалась фоном для шоу Джо Тата", — рассказывает Зиринг, сам сыгравший в сериале Стива Сандерса.

Джо Тата начал сниматься в 1960-х в эпизоде сериала "Питер Ганн". Тогда же актёр участвовал в трёх научно-фантастических шоу Ирвина Аллена — "Туннель времени" от ABC, "Путешествие на дно моря" и "Затерянные в космосе" от CBS. Он сыграл во многих известных американских сериалах, таких как "Бэтмен", "Миссия: Невыполнима", "Команда-А", "Частный детектив Магнум", "Зачарованные". В сериале "Беверли-Хиллз, 90210" он сыграл в 238 эпизодах, войдя в середине сериала в основной состав. В первом эпизоде спин-оффа "90210: Новое поколение" Тата получил гостевую роль.