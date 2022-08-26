Чехия предложила "компромисс" по визовым ограничениям для россиян

Глава МИД Чехии заявил, что правительство его страны предлагает иначе поступить с визовыми ограничениями для россиян — не запрещать выдачу, а приостановить действие упрощённого визового режима между ЕС и Россией. Об этом пишет Bloomberg.

Если Европа пойдёт на такой шаг, то россияне и граждане Белоруссии по-прежнему смогут подавать заявления на визы, но потребуется готовить больше документов, а также вырастут время их рассмотрения и визовый сбор — с 35 до 80 евро.

Чехия сейчас председательствует в ЕС. Своё предложение она намерена озвучить на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза, которая состоится в Праге на следующей неделе.