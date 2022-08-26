Чехия предложила "компромисс" по визовым ограничениям для россиян
Глава МИД Чехии предложил отменить для россиян упрощённый визовый режим
Глава МИД Чехии заявил, что правительство его страны предлагает иначе поступить с визовыми ограничениями для россиян — не запрещать выдачу, а приостановить действие упрощённого визового режима между ЕС и Россией. Об этом пишет Bloomberg.
Если Европа пойдёт на такой шаг, то россияне и граждане Белоруссии по-прежнему смогут подавать заявления на визы, но потребуется готовить больше документов, а также вырастут время их рассмотрения и визовый сбор — с 35 до 80 евро.
Чехия сейчас председательствует в ЕС. Своё предложение она намерена озвучить на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза, которая состоится в Праге на следующей неделе.
Агентство отмечает, что там ожидаются ожесточённые дебаты. Идея Чехии может стать мягкой альтернативой запрета на выдачу виз россиянам, который предлагает Прибалтика. Вместе с тем Германия, Австрия и некоторые южноевропейские страны, как ожидается, выступят против приостановки и упрощённого визового режима. Никаких официальных заключений на встрече делаться не будет.
Как рассказывал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Финские визовые центры сократят приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. Эту позицию поддержала и Чехия. В свою очередь против выступили Германия, Швеция, сам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и даже Госдеп США.
Агентство "Москва"