НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 августа, 22:39

Чехия предложила "компромисс" по визовым ограничениям для россиян

Глава МИД Чехии предложил отменить для россиян упрощённый визовый режим

Глава МИД Чехии заявил, что правительство его страны предлагает иначе поступить с визовыми ограничениями для россиян — не запрещать выдачу, а приостановить действие упрощённого визового режима между ЕС и Россией. Об этом пишет Bloomberg.

Если Европа пойдёт на такой шаг, то россияне и граждане Белоруссии по-прежнему смогут подавать заявления на визы, но потребуется готовить больше документов, а также вырастут время их рассмотрения и визовый сбор — с 35 до 80 евро.

Чехия сейчас председательствует в ЕС. Своё предложение она намерена озвучить на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза, которая состоится в Праге на следующей неделе.

Агентство отмечает, что там ожидаются ожесточённые дебаты. Идея Чехии может стать мягкой альтернативой запрета на выдачу виз россиянам, который предлагает Прибалтика. Вместе с тем Германия, Австрия и некоторые южноевропейские страны, как ожидается, выступят против приостановки и упрощённого визового режима. Никаких официальных заключений на встрече делаться не будет.

МИД Болгарии заявил, что не поддерживает полный запрет на выдачу виз россиянам

МИД Болгарии заявил, что не поддерживает полный запрет на выдачу виз россиянам

Как рассказывал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Финские визовые центры сократят приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. Эту позицию поддержала и Чехия. В свою очередь против выступили Германия, Швеция, сам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и даже Госдеп США.

Обложка ©

Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров