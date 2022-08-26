В России за сутки выявили 46 452 случая ковида, это максимум с 12 марта
За минувшие сутки в России выявили 46 452 случая заражения коронавирусом, что является максимумом с 12 марта. Об этом свидетельствует статистика федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
"Госпитализировано 3912 человек, на 0,6% меньше по сравнению с 25 августа. Выписано в связи с выздоровлением 33 709 человек, на 9,5% больше по сравнению с 25 августа", — уточнили в оперштабе.
Также за сутки в стране скончался 81 пациент с коронавирусной инфекцией.
Ранее в Роспотребнадзоре раскрыли доминирующие в РФ варианты "омикрона". На их долю за последние две недели пришлось 95,62% от общего количества заражений.
ТАСС / Валерий Шарифулин