НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 августа, 08:07

В России за сутки выявили 46 452 случая ковида, это максимум с 12 марта

За минувшие сутки в России выявили 46 452 случая заражения коронавирусом, что является максимумом с 12 марта. Об этом свидетельствует статистика федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

"Госпитализировано 3912 человек, на 0,6% меньше по сравнению с 25 августа. Выписано в связи с выздоровлением 33 709 человек, на 9,5% больше по сравнению с 25 августа", — уточнили в оперштабе.

Также за сутки в стране скончался 81 пациент с коронавирусной инфекцией.

В России за сутки выявили максимальное число заболевших коронавирусом с 13 марта

В России за сутки выявили максимальное число заболевших коронавирусом с 13 марта

Ранее в Роспотребнадзоре раскрыли доминирующие в РФ варианты "омикрона". На их долю за последние две недели пришлось 95,62% от общего количества заражений.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Андрей Бражников
  • Новости
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров