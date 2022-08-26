Диетолог рассказал, какого бизнес-ланча нужно опасаться

В бизнес-ланче должно быть несколько блюд, богатых овощами и белками. Об этом рассказал диетолог-эндокринолог Евгений Арзамасцев. Идеальной формулой он назвал первое, второе и компот.

"Важно, чтобы первое представляло собой нежирный суп, богатый овощами. Может быть какое-то небольшое количество мяса и незначительное количество жиров. Второе должно быть представлено в идеале блюдами из белка — нежирная курица или индейка. Плюс нужен овощной гарнир. И, конечно, напиток. Если человек вес не снижает, можно добавить ко второму крупу", — сказал Арзамасцев в интервью порталу Ura.ru.

Однако он отметил, что производители часто хитрят. И в первую очередь это можно выяснить по низкой цене, потому что причиной тому может являться плохое качество продуктов. Например, жиров больше, чем белков, добавлены какие-то усилители вкуса или избыточное количество соли. И если так питаться постоянно, можно приобрести проблемы с сердцем, почками или лишним весом. Отдельно эксперт выделил категорию напитков.

"Даже в морс и компот добавляют много сахара. Это вкусно, но вредно. Их нежелательно пить людям, которые работают в офисе и имеют гиподинамическую работу, то есть без нагрузок. Это будет приводить к нарушению углеводного обмена в дальнейшем", — отметил Арзамасцев.