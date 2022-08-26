"Ах, лето!": Создатели Atomic Heart решили кромсать роботов под песню Пугачёвой

Разработчики шутера Atomic Heart сопроводили новый геймплейный трейлер песней Аллы Пугачёвой. Российская студия Mundfish опубликовала видеоанонс игры со звучащей композицией "Звёздное лето".

Геймерам продемонстрировали в новом видеоряде интерфейс игры, ранее анонсированный в скриншотах. Также разработчики показали элементы боя, различное оружие, противников и главного героя. Дата релиза Atomic Heart пока остаётся неизвестной, игра разрабатывается для ПК, PS4 и 5, Xbox One и Series X/S. Шутер станет доступен подписчикам Game Pass в первый день релиза.

Atomic Heart — приключенческий шутер от первого лица c элементами RPG. Его автором стала российская студия Mundfish. Действие игры происходит в альтернативном СССР 50-х годов. Игроку нужно уничтожать жутких существ, созданных на грани робототехники и живого.