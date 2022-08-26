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25 августа, 23:00

В Киеве задержали поставщика кокаина для украинской элиты

<p>Задержанный наркодилер. Фото © Страна.ua</p>

Задержанный наркодилер. Фото © Страна.ua

Во время очередного сбыта наркотиков в Киеве задержан один из главных поставщиков кокаина для украинской элиты. Согласно материалам следствия, 48-летний гражданин сбывал порошок на территории украинской столицы постоянно.

  • В Киеве задержали поставщика кокаина. Фото © Страна.ua
    В Киеве задержали поставщика кокаина. Фото © Страна.ua
  • В Киеве задержали поставщика кокаина. Фото © Страна.ua
    В Киеве задержали поставщика кокаина. Фото © Страна.ua
  • В Киеве задержали поставщика кокаина. Фото © Страна.ua
    В Киеве задержали поставщика кокаина. Фото © Страна.ua
  • В Киеве задержали поставщика кокаина. Фото © Страна.ua
    В Киеве задержали поставщика кокаина. Фото © Страна.ua

В Киеве задержали поставщика кокаина. Фото © Страна.ua

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"Во время задержания и обыска у мужчины изъяли более 20 пакетов с расфасованным кокаином, деньги, патроны, пакетики для фасовки и электронные весы. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей — с альтернативой залога в размере почти 4 млн гривен. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", — цитирует "Страна.ua" сообщение прокуратуры Киева.

По данным издания, фигурантом, чья личность прокуратурой не оглашается, является Юрий Чернецкий, о котором журналисты писали в декабре 2021 года в статье о поставках кокаина депутатам Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа".

"Тогда цепочку любителей нюхнуть установили по ключевым поставщикам кайфа для политической элиты, которыми оказались Юрий Чернецкий и Александр Демченко", — сообщает издание.

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Ранее Лайф писал, что в МВД обвинили Украину в ведении политики по насыщению России наркотиками. По данным министерства, украинская сторона засылает в РФ специально подготовленных людей, которые занимаются организацией производства и распространения запрещённых веществ.

Арина Родионова

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