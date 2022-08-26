В Госдуме допустили изменение формата Дня знаний из-за ковида

Из-за распространения коронавирусной инфекции День знаний 1 сентября может быть переведён на дистанционный формат. Такую точку зрения высказал заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Из-за подъёма заболеваемости власти российских регионов могут объявить онлайн-формат обучения, считает парламентарий. Он указал на очень высокие темпы роста ковида в стране.

"Всего несколько недель назад было около трёх тысяч новых случаев в день, а сегодня уже десятки тысяч по всей России. Такие цифры нас очень огорчают. Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то боюсь, что региональным властям придётся временно переводить школьников на дистанционный формат обучения", — сказал Тумусов в интервью радио Sputnik.

Школам при таком сценарии придётся отказаться и от традиционных праздничных линеек 1 сентября, считает депутат. А если темпы распространения инфекции продолжат нарастать, то власти вынуждены будут пойти на более жёсткие меры по борьбе с коронавирусом, полагает Федот Тумусов. И тогда дистанционное обучение явится лишь первым шагом в цепочке мер, добавил он.

"Нас уже беспокоят данные о заболевших по стране, а если будет 100–120 тысяч случаев CоViD-19 в день, то тогда надо будет действовать жёстче. Как именно? Мы сможем решить, если это произойдёт", — такое мнение высказал Тумусов.