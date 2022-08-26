9 фраз, которыми мужчина завуалированно признаётся в любви, а вы и не замечаете

Иногда представителям сильной половины человечества не хочется повторять скучное "я тебя люблю". Вместо этого, чтобы выразить симпатию и привязанность к избраннице, мужчины начинают говорить признания завуалированно. Следующие фразы можно услышать только от по-настоящему влюблённого мужчины. Так что почаще обращайте внимание на слова партнёра.

1. "Это мне напомнило о тебе"

Не стоит думать, что в облаках от любви витают только представительницы прекрасного пола. Мужчины тоже постоянно вспоминают любимых, думая о партнёршах даже в те моменты, когда они порознь. Если парень говорит о чём-то, напомнившем ему о даме сердца, это гарантия его любви к ней.

2. "Как дела на работе? А та противная из HR снова что-то говорила?"

Большинство представителей сильной половины человечества не так сильно любят поболтать, в отличие от вторых половинок. Да и информацию запоминают хуже, потому что каждому слову женщины придают особое значение и смысл, пытаясь всё между собой сопоставить, что далеко не всегда нужно и важно. Поэтому часто деталей разговора парни не запоминают. Но если мужчина не только уловил определённую ситуацию из жизни любимой, но ещё и интересуется, как сложилось дальше, — это чистосердечное признание в чувствах к ней.

3. "А ты точно не замёрзнешь в таком виде?"

Подобными фразами мужчина открыто показывает заботу и любовь. Фото © Freepik

Самый быстрый способ определить, что мужчине нужно: тупо секс или всё-таки отношения с женщиной. Тот, кому всё равно, не станет держать в голове прогноз погоды, чтобы сопоставить его потом с внешним видом ненаглядной. Уточняющей фразой "А ты точно не замёрзнешь?" парень открыто демонстрирует заботу и неравнодушие.

4. "Мне не важны твои бывшие"

Очень важная фраза, которую можно услышать от по-настоящему любящего мужчины. Она переводится так: "Мне всё равно, кто был в прошлом, теперь ты только моя, и я знаю, как нам счастливо жить". То есть партнёр не зацикливается на мелочах и ясно видит совместное будущее.

5. "Давай я помогу"

Что входит в мужское понимание любви? Как минимум то, что он обязан оберегать избранницу, защищать её и всячески помогать. Если партнёр говорит такую фразу, значит, воспринимает трудности женщины как собственные. Поэтому не стоит стесняться принимать помощь мужчины, когда он сам предлагает.

6. "Я заметил, что у тебя новая причёска"

Как просто и быстро понять, что мужчина по-настоящему влюблён? Он замечает любые изменения в облике избранницы. Подстригла кончики волос, сменила укладку или переделала маникюр — ничто не скроется от внимательных глаз любящего мужчины.

7. "Мы с тобой…"

Как только партнёр начинает ассоциировать себя с женщиной как единое целое, это признак его настоящей влюблённости. Фото © Unsplash

Или любые другие фразы, в которых фигурирует слово "мы". Как только партнёр начинает ассоциировать себя с женщиной как единое целое, это признак его настоящей влюблённости. Мужчина планирует совместное будущее с девушкой, значит, она ему важна, и он никак не хочет даже думать о расставании, мечтая всю жизнь быть рядом.

8. "Ты какая-то грустная, поговорим?"

Заинтересованность в эмоциональном состоянии избранницы говорит о мужчине многое. Как минимум, что он внимателен к своей женщине, уважает её чувства. Ещё такая фраза считается признаком осознанности партнёра. Вместо игр в намёки он решает прямо обсудить возможную проблему и либо исправить её, либо помочь даме справиться со стрессом, поддержав.

9. "Я был неправ"