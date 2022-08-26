9 фраз, которыми мужчина завуалированно признаётся в любви, а вы и не замечаете
Если ваш партнёр говорит такие фразы, выходите за него замуж! Потому как эти слова служат альтернативой знаменитому "я люблю тебя", только сказанному на мужской манер.
Иногда представителям сильной половины человечества не хочется повторять скучное "я тебя люблю". Вместо этого, чтобы выразить симпатию и привязанность к избраннице, мужчины начинают говорить признания завуалированно. Следующие фразы можно услышать только от по-настоящему влюблённого мужчины. Так что почаще обращайте внимание на слова партнёра.
1. "Это мне напомнило о тебе"
Не стоит думать, что в облаках от любви витают только представительницы прекрасного пола. Мужчины тоже постоянно вспоминают любимых, думая о партнёршах даже в те моменты, когда они порознь. Если парень говорит о чём-то, напомнившем ему о даме сердца, это гарантия его любви к ней.
2. "Как дела на работе? А та противная из HR снова что-то говорила?"
Большинство представителей сильной половины человечества не так сильно любят поболтать, в отличие от вторых половинок. Да и информацию запоминают хуже, потому что каждому слову женщины придают особое значение и смысл, пытаясь всё между собой сопоставить, что далеко не всегда нужно и важно. Поэтому часто деталей разговора парни не запоминают. Но если мужчина не только уловил определённую ситуацию из жизни любимой, но ещё и интересуется, как сложилось дальше, — это чистосердечное признание в чувствах к ней.
3. "А ты точно не замёрзнешь в таком виде?"
Подобными фразами мужчина открыто показывает заботу и любовь. Фото © Freepik
Самый быстрый способ определить, что мужчине нужно: тупо секс или всё-таки отношения с женщиной. Тот, кому всё равно, не станет держать в голове прогноз погоды, чтобы сопоставить его потом с внешним видом ненаглядной. Уточняющей фразой "А ты точно не замёрзнешь?" парень открыто демонстрирует заботу и неравнодушие.
4. "Мне не важны твои бывшие"
Очень важная фраза, которую можно услышать от по-настоящему любящего мужчины. Она переводится так: "Мне всё равно, кто был в прошлом, теперь ты только моя, и я знаю, как нам счастливо жить". То есть партнёр не зацикливается на мелочах и ясно видит совместное будущее.
5. "Давай я помогу"
Что входит в мужское понимание любви? Как минимум то, что он обязан оберегать избранницу, защищать её и всячески помогать. Если партнёр говорит такую фразу, значит, воспринимает трудности женщины как собственные. Поэтому не стоит стесняться принимать помощь мужчины, когда он сам предлагает.
6. "Я заметил, что у тебя новая причёска"
Как просто и быстро понять, что мужчина по-настоящему влюблён? Он замечает любые изменения в облике избранницы. Подстригла кончики волос, сменила укладку или переделала маникюр — ничто не скроется от внимательных глаз любящего мужчины.
7. "Мы с тобой…"
Как только партнёр начинает ассоциировать себя с женщиной как единое целое, это признак его настоящей влюблённости. Фото © Unsplash
Или любые другие фразы, в которых фигурирует слово "мы". Как только партнёр начинает ассоциировать себя с женщиной как единое целое, это признак его настоящей влюблённости. Мужчина планирует совместное будущее с девушкой, значит, она ему важна, и он никак не хочет даже думать о расставании, мечтая всю жизнь быть рядом.
8. "Ты какая-то грустная, поговорим?"
Заинтересованность в эмоциональном состоянии избранницы говорит о мужчине многое. Как минимум, что он внимателен к своей женщине, уважает её чувства. Ещё такая фраза считается признаком осознанности партнёра. Вместо игр в намёки он решает прямо обсудить возможную проблему и либо исправить её, либо помочь даме справиться со стрессом, поддержав.
9. "Я был неправ"
Признать неправоту, да ещё и открыто об этом заявить мужчинам часто мешает гордыня. Но раз слышите такую фразу в свою сторону, это говорит о том, что партнёр вас ценит и любит. Он осознаёт, что своим поведением мог обидеть, ему и самому некомфортно от причинённой вам боли. Эта фраза — его шаг навстречу.
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