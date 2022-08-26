5 звёзд, которые посвятили тату возлюбленным, но в итоге сильно об этом пожалели

Сильвестр Сталлоне

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Самый свежий случай в этой подборке. Последние 25 лет Сильвестр прожил в браке с актрисой Дженнифер Флавин — Слай даже набил портрет любимой на плече. Но не всё было гладко. Недавно стало известно, что, пока Сталлоне был на съёмках, супруга, ничего не говоря, подала заявление на развод. Отреагировал на такие новости актёр изобретательно — пошёл к тату-мастеру и перебил наколку. Теперь вместо изображения бывшей на руке красуется любимый ротвейлер по кличе Дуайт. Кстати, по одной из версий журналистов, именно собака стала причиной разрыва. Дженнифер была против, чтобы супруг заводил нового питомца, но Сильвестр единолично принял решение, несмотря на протесты.

Пит Дэвидсон

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В 2018 году комик встречался с поп-певицей Арианой Гранде и решил сделать тату в честь любимой. Символ в виде маски с заячьими ушками взял с обложки альбома Арианы Dangerous Woman. Роман у парочки был бурный. За полгода влюблённые успели пройти и конфетно-букетный период, и обручиться, и расстаться из-за смерти бывшего парня певицы. В итоге символ их вечной любви пришлось перекрывать — теперь вместо маски у Пита на шее чёрное сердечко, пишет Us Magazine.

Кайли Дженнер

Фото © Twitter / Skeily_

Некогда самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер тоже столкнулась с тату-проблемами при расставании. Девушка встречалась с рэпером Tyga почти три года. Тогда бизнесвумен только исполнилось 18 — казалось, эта любовь останется с ней навсегда. По этому случаю девушка набила на лодыжке прописную букву T. Но, когда помидоры уже протухли, пришлось как-то выходить из ситуации. Закорючка превратилась в La, Los Angeles. Согласитесь, намного приятнее вспоминать родной город, чем бывшего, от которого были одни проблемы.

Ник Кэннон

Фото © Twitter / tattoosbycash

Отношения музыканта с певицей Мэрайей Кэри продлились шесть лет. Они успели пожениться, завести двух детишек и... наделать татуировок. Ник отличился — во всю спину написал имя любимой, о чём уже тогда шутили фанаты. Ну а когда в 2014 году брак развалился, больше всего обывателям было интересно, что будет с той самой наколкой. Долго ждать не пришлось — через пару месяцев после развода в СМИ появились кадры, где на спине у Кэннона уже было огромное распятие.

Анджелина Джоли

Фото © Twitter / gtfojassi, mihailo____