7 фото старых изобретений, глядя на которые ну очень сложно понять, для чего они предназначены

"Обнаружил эту штуку на приборной панели старого GMC", — harrekrsna. "Это отражатель светофора. Раньше светофоры стояли только с той стороны перекрёстка, на которой вы находились. Если вы были первым в потоке, увидеть цвет светофора было сложно. Эта штука отражала его цвет, чтобы водитель видел, когда что-то изменилось", — AcesOverPacific.

Фото © Reddit / harrekrsna

"Какая-то штука для защиты большого пальца... Но от чего? Нашёл на дворовой распродаже", — deceptiveshadow. "Должно быть, для чистки моллюсков/устриц. Защищает от острых краёв или соскользнувшего ножа", — hmd2017.

Фото © Reddit / deceptiveshadow

"Что это за штуковина? Как-то связана с нитками. Нашли в доме дедушки и бабушки, которые были инженерами", — atlantick. "Машина для испытания пряжи на прочность и растяжение. Произведена где-то в конце 1890 года", — alesserweevil.

Фото © Reddit / atlantick

"Нашла эту штуку в комиссионке в отделе с кухонной утварью. Зубья заострённые", — ScaredArtichoke1. "Это приспособление для нарезки ангельского бисквита. Вот видео, на котором показывают, как им пользоваться", — RickyDontLoseThat.

Фото © Reddit / ScaredArtichoke1

"Что это такое? Гвозди внутри свободно двигаются, а деревянная ручка прокручивается", — Klodzilla. "Это очень старый тендерайзер — приспособление для отбивания мяса", — Remarkable-Cycle2025.

Фото © Reddit / Klodzilla

"Нашла эту штуку в подвале. Что-то типа гильотины, но она не очень острая, даже бумагу не режет. Размер где-то 20 на 20 сантиметров", — mrkjad. "Это советская сырорезка-ломтерезка. Вот тут можно посмотреть её вместе с коробкой", — jackrats.

Фото © Reddit / mrkjad

"Нашёл эту штуку в старом ящике с инструментами. Она эластичная и очень липкая. Для чего она, так и не понял", — Hafnium_Isotope72. "Шипастая перчатка — сенсорная антистресс-игрушка, которая может помочь, когда детишек начинают переполнять эмоции. Полезнее всего будет для детей с особыми потребностями", — pizzafan2.