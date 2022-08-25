7 фото старых изобретений, глядя на которые ну очень сложно понять, для чего они предназначены
Кажется, в прошлые века люди жили в другой реальности. Иногда на чердаках можно найти вещи, которыми вовсю пользовались бабушки и дедушки, а мы и понятия не имеем, зачем они нужны. Собрали 7 примеров.
"Обнаружил эту штуку на приборной панели старого GMC", — harrekrsna.
"Это отражатель светофора. Раньше светофоры стояли только с той стороны перекрёстка, на которой вы находились. Если вы были первым в потоке, увидеть цвет светофора было сложно. Эта штука отражала его цвет, чтобы водитель видел, когда что-то изменилось", — AcesOverPacific.
Фото © Reddit / harrekrsna
"Какая-то штука для защиты большого пальца... Но от чего? Нашёл на дворовой распродаже", — deceptiveshadow.
"Должно быть, для чистки моллюсков/устриц. Защищает от острых краёв или соскользнувшего ножа", — hmd2017.
Фото © Reddit / deceptiveshadow
"Что это за штуковина? Как-то связана с нитками. Нашли в доме дедушки и бабушки, которые были инженерами", — atlantick.
"Машина для испытания пряжи на прочность и растяжение. Произведена где-то в конце 1890 года", — alesserweevil.
Фото © Reddit / atlantick
"Нашла эту штуку в комиссионке в отделе с кухонной утварью. Зубья заострённые", — ScaredArtichoke1.
"Это приспособление для нарезки ангельского бисквита. Вот видео, на котором показывают, как им пользоваться", — RickyDontLoseThat.
Фото © Reddit / ScaredArtichoke1
"Что это такое? Гвозди внутри свободно двигаются, а деревянная ручка прокручивается", — Klodzilla.
"Это очень старый тендерайзер — приспособление для отбивания мяса", — Remarkable-Cycle2025.
Фото © Reddit / Klodzilla
"Нашла эту штуку в подвале. Что-то типа гильотины, но она не очень острая, даже бумагу не режет. Размер где-то 20 на 20 сантиметров", — mrkjad.
"Это советская сырорезка-ломтерезка. Вот тут можно посмотреть её вместе с коробкой", — jackrats.
Фото © Reddit / mrkjad
"Нашёл эту штуку в старом ящике с инструментами. Она эластичная и очень липкая. Для чего она, так и не понял", — Hafnium_Isotope72.
"Шипастая перчатка — сенсорная антистресс-игрушка, которая может помочь, когда детишек начинают переполнять эмоции. Полезнее всего будет для детей с особыми потребностями", — pizzafan2.
Фото © Reddit / Hafnium_Isotope72
Типичный рукожоп: Кулибины попытались решить проблему, но над такими "изобретениями" можно только посмеяться
Лучшее из Интернета
Reddit / deceptiveshadow, mrkjad