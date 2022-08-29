Диетолог рассказала, какие ягоды опасно замораживать

Делая заготовки к зиме, ни в коем случае нельзя замораживать немытые ягоды. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.

"Ягоды обязательно нужно хорошо промывать проточной водой и внимательно смотреть, чтобы на них ничего не осталось. В конце можно даже промыть водой из фильтра. Немытые ягоды замораживать опасно. Там может быть самая разная патогенная микрофлора, грибки, могут быть какие-то насекомые, которых вы можете съесть. Это могут быть личинки мух, пауков, которые развиваются в том числе в лёгочной ткани внутри человека", — сказала она.

Кроме того, на плодах могут остаться экскременты животных, которые являются переносчиками опасных болезней, в том числе туберкулеза. Дизентерия — самое безопасное, что может быть от немытых ягод, подчеркнула специалист.

При этом необязательно варить ягоды перед заморозкой, отметила Богданова. Можно обработать их паром либо просто хорошо промыть проточной водой, а потом разложить на сухую поверхность, дать просохнуть. Самой лучшей же считается шоковая заморозка — от –35 до –45 градусов, добавила она.

"Ягоды при заморозке сохраняют практически 80 процентов своих полезных свойств. Сохраняется весь витаминный состав, в том числе витамин С, сохраняется клетчатка, все нутриенты", — подчеркнула диетолог.