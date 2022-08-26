Врач предупредила о последствиях переедания арбуза

Такая вкусная ягода, как арбуз, может причинить вред здоровью, если съесть продукт в непомерном количестве: повысится сахар в крови, произойдёт вздутие живота и движение камней в мочевыводящих путях. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

"На объём поступающего продукта может также среагировать кишечник: если у человека большое количество грибов в кишечнике, то брожение не может не сказаться на его состоянии. Будет выраженный дискомфорт в виде вздутия", — констатировала она.

Врач предостерегла от частого употребления арбуза людей с метаболическими нарушениями, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом II типа, а также посоветовала тем, кто страдает мочекаменной болезнью, не увлекаться этой ягодой. По словам Королёвой, в день достаточно съедать не более 300 граммов продукта, такая норма не приведёт к негативным последствиям.