Банк России выпустил памятную монету, посвящённую шахтёрам

Центральный банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом десять рублей ко Дню шахтёра. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Банк России 26 августа 2022 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом десять рублей "Работник добывающей промышленности" серии "Человек труда", — сказано в сообщении.

Монета имеет форму круга диаметром 22 миллиметра, её тираж — миллион штук. На лицевой стороне по окружности расположены ветви дуба, в центре — номинал "Десять рублей". На обратной стороне рельефное изображение шахтёра с буровым инструментом в руках и стилизованное изображение элемента шахтного подъёмного механизма. Слева расположена надпись "Человек труда". Регулятор напомнил, что монета является законным средством платежа на всей территории России.