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26 августа, 12:31

Банк России выпустил памятную монету, посвящённую шахтёрам

<p>Памятная монета, посвященная шахтёрам. Обложка © <a href="https://www.cbr.ru/press/pr/?file=25082022_154045COINS25082022_154450.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт Банка России</a></p>

Памятная монета, посвященная шахтёрам. Обложка © Официальный сайт Банка России

Центральный банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом десять рублей ко Дню шахтёра. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Банк России 26 августа 2022 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом десять рублей "Работник добывающей промышленности" серии "Человек труда", — сказано в сообщении.

Монета имеет форму круга диаметром 22 миллиметра, её тираж — миллион штук. На лицевой стороне по окружности расположены ветви дуба, в центре — номинал "Десять рублей". На обратной стороне рельефное изображение шахтёра с буровым инструментом в руках и стилизованное изображение элемента шахтного подъёмного механизма. Слева расположена надпись "Человек труда". Регулятор напомнил, что монета является законным средством платежа на всей территории России.

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А ранее экстрасенс Миронова перечислила негативные последствия замены монет купюрами. Отказ от них будет не самым правильным решением, это может повлиять "на кошельки", успешность и бюджет, а также добавить дополнительные трудности и проблемы в отношении, например, привлечения талисманов в виде мелких монет.

Оксана Попова

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