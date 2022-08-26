Латвию обвинили в нарушении устава ЮНЕСКО из-за сноса памятника освободителям Риги
Факт сноса Латвией советского воинского мемориала является нарушением фундаментальных принципов ЮНЕСКО, о чём российская сторона будет говорить на площадке организации, пообещала в эфире телеканала "Россия 24" заместитель постоянного представителя РФ при учреждении Татьяна Довгаленко.
"Здесь не нужно быть специалистом по международному праву, чтобы понять, что Латвия нарушила основополагающие принципы устава ЮНЕСКО. ЮНЕСКО — это специализированное учреждение системы ООН, созданное на руинах Второй мировой войны. Её задача — строить мир в умах людей и консолидировать человечество на основе нравственной и моральной солидарности. Именно для того, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась. Мы считаем, что нарушение устава имеет место", — подчеркнула Довгаленко.
По словам дипломата, без сомнений, памятник советским воинам – освободителям Риги — это объект наследия.
Напомним, 23 августа в столице Латвии начался демонтаж памятника освободителям города от немецко-фашистских захватчиков в рижском парке Победы. Во время митинга против сноса мемориала было задержано 14 протестующих противников сноса памятника освободителям. Вчера монумент снесли окончательно.
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Twitter / LTV Panorama, TVNET Zinas