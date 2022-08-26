Латвию обвинили в нарушении устава ЮНЕСКО из-за сноса памятника освободителям Риги

"Здесь не нужно быть специалистом по международному праву, чтобы понять, что Латвия нарушила основополагающие принципы устава ЮНЕСКО. ЮНЕСКО — это специализированное учреждение системы ООН, созданное на руинах Второй мировой войны. Её задача — строить мир в умах людей и консолидировать человечество на основе нравственной и моральной солидарности. Именно для того, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась. Мы считаем, что нарушение устава имеет место", — подчеркнула Довгаленко.