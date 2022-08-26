Кадыров ответил СБУ
Кадыров ответил СБУ на обвинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Службе безопасности Украины (СБУ), которая предъявила ему обвинения в "военных преступлениях".
"Господа эсбэушники! Определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберёмся, кто преступник. У вас ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к родине. Вы пешки азовцев* и других преступных организаций", — заявил он в своём телеграм-канале.
Кадыров подчеркнул, что участвовал, участвует и будет участвовать в спецоперации на Украине и будет освобождать тех людей, которых все эти годы мучил Киев.
Напомним, ранее СБУ заявила, что якобы собрала "безоговорочные доказательства военных преступлений" со стороны Рамзана Кадырова и ряда российских военных.
ТАСС / Елена Афонина