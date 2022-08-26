"Господа эсбэушники! Определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберёмся, кто преступник. У вас ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к родине. Вы пешки азовцев* и других преступных организаций", — заявил он в своём телеграм-канале.