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Регион
Опубликовано 26 августа 2022, 12:09
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Кадыров ответил СБУ

Кадыров ответил СБУ на обвинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Службе безопасности Украины (СБУ), которая предъявила ему обвинения в "военных преступлениях".

"Господа эсбэушники! Определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберёмся, кто преступник. У вас ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к родине. Вы пешки азовцев* и других преступных организаций", — заявил он в своём телеграм-канале.

Кадыров подчеркнул, что участвовал, участвует и будет участвовать в спецоперации на Украине и будет освобождать тех людей, которых все эти годы мучил Киев.

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Напомним, ранее СБУ заявила, что якобы собрала "безоговорочные доказательства военных преступлений" со стороны Рамзана Кадырова и ряда российских военных.

*Деятельность террористической организации "Азов" запрещена в России по решению Верховного суда.


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ТАСС / Елена Афонина

Александра Вишнякова
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