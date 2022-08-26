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26 августа, 12:09

Определите место, куда явиться, и мы разберёмся, кто преступник: Кадыров ответил СБУ

Кадыров ответил СБУ на обвинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Службе безопасности Украины (СБУ), которая предъявила ему обвинения в "военных преступлениях".

"Господа эсбэушники! Определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберёмся, кто преступник. У вас ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к родине. Вы пешки азовцев* и других преступных организаций", — заявил он в своём телеграм-канале.

Кадыров подчеркнул, что участвовал, участвует и будет участвовать в спецоперации на Украине и будет освобождать тех людей, которых все эти годы мучил Киев.

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Напомним, ранее СБУ заявила, что якобы собрала "безоговорочные доказательства военных преступлений" со стороны Рамзана Кадырова и ряда российских военных.

*Деятельность террористической организации "Азов" запрещена в России по решению Верховного суда.


Обложка ©

ТАСС / Елена Афонина

Александра Вишнякова

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