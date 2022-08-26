СБУ предъявила Кадырову подозрение в "военных преступлениях"

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предъявлении подозрений в "военных преступлениях" главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и ряду российских военных.

"СБУ собрала безоговорочные доказательства военных преступлений со стороны Рамзана Кадырова, главы ЧР, Даниила Мартынова, заместителя начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ЧР, Хусейна Межидова, командира тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона "Юг" 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ", — сказано в телеграм-канале службы.

Согласно утверждению СБУ, в феврале – марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием "отдельных военных операций" данных подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчёты и доклады их начальников. Глава республики подозревается украинскими силовиками в нарушении трёх статей уголовного кодекса Незалежной: ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 110 и ч. 3 ст. 436-2.