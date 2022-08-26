МО РФ: Бойцы ВСУ сбежали с позиций в Новомихайловке и Дибровном из-за больших потерь
Украинские военнослужащие дезертировали с боевых позиций в Донецкой Народной Республике и Харьковской области из-за больших потерь. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ в Новомихайловке Донецкой Народной Республики и 93-й механизированной бригады ВСУ в Дибровном Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий", — рассказал он.
Ранее Лайф сообщал, что в Харьковской области командиры подразделений ВСУ отказались выполнять приказы и дезертировали с места боевых действий вместе с личным составом из-за больших потерь. Они переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации.
ТАСС / ZUMA Press Wire