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Опубликовано 26 августа 2022, 10:04
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МО РФ: Бойцы ВСУ сбежали с позиций в Новомихайловке и Дибровном из-за больших потерь

Украинские военнослужащие дезертировали с боевых позиций в Донецкой Народной Республике и Харьковской области из-за больших потерь. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ в Новомихайловке Донецкой Народной Республики и 93-й механизированной бригады ВСУ в Дибровном Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий", — рассказал он.

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Ранее Лайф сообщал, что в Харьковской области командиры подразделений ВСУ отказались выполнять приказы и дезертировали с места боевых действий вместе с личным составом из-за больших потерь. Они переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации.

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ТАСС / ZUMA Press Wire

Оксана Попова
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