В ходе выполнения задач специальной военной "Операции Z" Вооружённым силам России удалось ликвидировать свыше 50 украинских боевиков в районах Северска и Яковлевки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки ДНР уничтожено более 50 националистов", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, российским военным удалось уничтожить девять единиц бронетанковой и автомобильной техники.