ВС России ликвидировали более 50 украинских военных у Северска и Яковлевки
В ходе выполнения задач специальной военной "Операции Z" Вооружённым силам России удалось ликвидировать свыше 50 украинских боевиков в районах Северска и Яковлевки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки ДНР уничтожено более 50 националистов", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, российским военным удалось уничтожить девять единиц бронетанковой и автомобильной техники.
Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы России уничтожили семь пунктов управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР. В 149 районах была поражена живая сила и украинская военная техника. Кроме того, было уничтожено четыре склада боеприпасов вблизи населённых пунктов Гуляйполе в Запорожской области, Красная Гора в ДНР, Змиёв в Харьковской области.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ