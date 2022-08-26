Пять боеприпасов ВСУ разорвались на территории Запорожской АЭС
МО РФ: Несколько боеприпасов ВСУ разорвались на территории Запорожской АЭС
За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины дважды обстреливали Запорожскую АЭС из крупнокалиберных артиллерийских орудий. Ответным огнём ВС РФ уничтожили американскую гаубицу М777. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и ещё один — в районе специального корпуса № 1", — рассказал он.
Российские военные выявили позицию, откуда ВСУ вели огонь, и в результате прямого попадания высокоточным боеприпасом западнее населённого пункта Марганец Днепропетровской области была уничтожена американская гаубица М777.
Накануне на ЗАЭС сработали системы безопасности после сбоя электроснабжения на территории области. После ударов ВСУ на станции произошло возгорание, которое спровоцировало замыкание на линиях электропередачи, что послужило причиной срабатывания релейной аварийной защиты и автоматического отключения двух энергоблоков. После их снова запустили.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ