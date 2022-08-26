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26 августа, 09:53

МЧС сообщило о ликвидации верховых лесных пожаров в Рязанской области

Пожарным удалось потушить верховые лесные пожары в Рязанской области. О ликвидации сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кадры работы пожарных. Видео © t.me / МЧС России

"Благодаря слаженным действиям авиационной и наземной группировок верховые пожары ликвидированы. Всего за время тушения авиацией выполнено 2783 слива, сброшено 20 877 тонн воды", — рассказали в ведомстве.

В МЧС сообщили, что на данный момент в Рязанской области действуют семь очагов природных пожаров, а три из них на площади 150 гектаров локализованы. Угрозы населённым пунктам нет. Также там сообщили, что тушение проходит в круглосуточном режиме. В ликвидации принимают участие почти десять тысяч человек и порядка 2,6 тысячи единиц техники, в том числе 18 воздушных судов.

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Восемь автомобилей дорожных служб Москвы повреждены во время тушения пожаров под Рязанью

Напомним, лесные пожары в Рязанской области не стихают уже около недели, огонь охватил более 8,6 тысячи гектаров леса, введён режим ЧС. МЧС привлекло для тушения группировки сил из пяти соседних регионов. В Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальные масштабы возгорания и упустили ситуацию. Дым добрался даже до Москвы и Подмосковья. А 24 августа врио главы Рязанской области доложил Путину о скорой ликвидации лесного пожара.

Обложка ©

Кадр из видео / t.me / МЧС России

Оксана Попова

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