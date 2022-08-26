МЧС сообщило о ликвидации верховых лесных пожаров в Рязанской области

В МЧС сообщили, что на данный момент в Рязанской области действуют семь очагов природных пожаров, а три из них на площади 150 гектаров локализованы. Угрозы населённым пунктам нет. Также там сообщили, что тушение проходит в круглосуточном режиме. В ликвидации принимают участие почти десять тысяч человек и порядка 2,6 тысячи единиц техники, в том числе 18 воздушных судов.