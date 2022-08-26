На Сахалине женщина с ребёнком выпрыгнули с четвёртого этажа, спасаясь от пожара

В городе Холмске на Сахалине 12-летнему мальчику и 61-летней женщине пришлось выпрыгнуть с 4-го этажа, чтобы спастись от пожара в квартире. Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал "ЧП Сахалин" .

Ребёнок сбросил вниз одеяло. Прохожие развернули его, чтобы поймать мальчика. С собой "в полёт" он решил взять самокат. При падении мальчик ударился головой о подоконник, а 61-летняя женщина отделалась ушибом коленки. К этому моменту спасатели уже эвакуировали порядка 12 жильцов, погибших нет. По данным МЧС, огонь удалось потушить через 40 минут после начала возгорания. Пожар успел охватить 10 кв. м площади. Причина возгорания устанавливается.