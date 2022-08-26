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26 августа, 09:52

На Сахалине женщина с ребёнком выпрыгнули с четвёртого этажа, спасаясь от пожара

В городе Холмске на Сахалине 12-летнему мальчику и 61-летней женщине пришлось выпрыгнуть с 4-го этажа, чтобы спастись от пожара в квартире. Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал "ЧП Сахалин".

Момент падения из окна ребёнка с самокатом. Видео © Telegram / "ЧП Сахалин"

Ребёнок сбросил вниз одеяло. Прохожие развернули его, чтобы поймать мальчика. С собой "в полёт" он решил взять самокат. При падении мальчик ударился головой о подоконник, а 61-летняя женщина отделалась ушибом коленки. К этому моменту спасатели уже эвакуировали порядка 12 жильцов, погибших нет. По данным МЧС, огонь удалось потушить через 40 минут после начала возгорания. Пожар успел охватить 10 кв. м площади. Причина возгорания устанавливается.

Причиной пожара на складе в Москве мог стать аварийный режим работы энергосети

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Ранее конный клуб "Русь" загорелся в деревне Орлово Московской области. Люди успели эвакуироваться и вывести лошадей.

Обложка ©

Telegram / "ЧП Сахалин"

Анатолий Симоненко

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