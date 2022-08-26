Найденный под машиной россиянина в Бресте предмет не является бомбой
Похожий на бомбу предмет, найденный под днищем автомобиля россиянина в пункте пропуска в Бресте в Белоруссии, таковым не является. Об этом рассказали в Следственном комитете республики в телеграм-канале и опубликовали кадры работы специалистов.
Работа специалистов в Белоруссии после обнаружения подозрительного предмета в машине гражданина РФ. Видео © Telegram / Следственный комитет Беларуси
"Прямо сейчас следователи работают на месте обнаружения неизвестного устройства в автомобиле. Предварительно установлено, что обнаруженный предмет не является взрывным устройством", — говорится в тексте.
Напомним, в автомобиле россиянина на въезде в Белоруссию из Польши, на пункте пропуска в Бресте, обнаружен предмет, похожий на взрывчатку. Машина была оцеплена, пропуск транспорта приостановлен. На место прибыли сотрудники МЧС и сапёрная группа.
Telegram / Следственный комитет Беларуси