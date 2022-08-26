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26 августа, 09:47

Найденный под машиной россиянина в Бресте предмет не является бомбой

Похожий на бомбу предмет, найденный под днищем автомобиля россиянина в пункте пропуска в Бресте в Белоруссии, таковым не является. Об этом рассказали в Следственном комитете республики в телеграм-канале и опубликовали кадры работы специалистов.

Работа специалистов в Белоруссии после обнаружения подозрительного предмета в машине гражданина РФ. Видео © Telegram / Следственный комитет Беларуси

"Прямо сейчас следователи работают на месте обнаружения неизвестного устройства в автомобиле. Предварительно установлено, что обнаруженный предмет не является взрывным устройством", — говорится в тексте.

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Напомним, в автомобиле россиянина на въезде в Белоруссию из Польши, на пункте пропуска в Бресте, обнаружен предмет, похожий на взрывчатку. Машина была оцеплена, пропуск транспорта приостановлен. На место прибыли сотрудники МЧС и сапёрная группа.

Обложка ©

Telegram / Следственный комитет Беларуси

Татьяна Миссуми

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