Найденный под машиной россиянина в Бресте предмет не является бомбой

Похожий на бомбу предмет, найденный под днищем автомобиля россиянина в пункте пропуска в Бресте в Белоруссии, таковым не является. Об этом рассказали в Следственном комитете республики в телеграм-канале и опубликовали кадры работы специалистов.

Работа специалистов в Белоруссии после обнаружения подозрительного предмета в машине гражданина РФ. Видео © Telegram / Следственный комитет Беларуси

"Прямо сейчас следователи работают на месте обнаружения неизвестного устройства в автомобиле. Предварительно установлено, что обнаруженный предмет не является взрывным устройством", — говорится в тексте.