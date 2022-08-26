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26 августа, 09:33

В Харьковской области начали выдавать российские автономера с кодом 188

Подразделение ГИБДД России открылось в городе Купянске Харьковской области, чтобы местные жители смогли обменять водительское удостоверение, зарегистрировать машину и получить госномера с цифровым кодом 188. Об этом сообщили в МВД РФ.

"Началось предоставление государственных услуг по линии обеспечения безопасности дорожного движения в Харьковской области. Сотрудники российской Госавтоинспекции осуществляют замену регистрационных документов на автомобили и водительских удостоверений жителям области в соответствии с требованиями законодательства РФ", уточнили в ведомстве.

Сейчас это подразделение расположилось в Купянске по адресу улица 1 Мая, дом 6. А после обустройства здания переедет на улицу 1-я Сахарозаводская, дом 1б. Это пятое российское отделение ГИБДД на освобождённых территориях. Ранее два таких подразделения начали работу в Херсонской области, и ещё два в Запорожье, добавили в министерстве.

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Напомним, в Херсонской области заработало выездное подразделение ГИБДД по регистрации транспортных средств и обмену водительских прав. Сотрудники местной Госавтоинспекции совместно с российскими коллегами начали предоставлять госуслуги по линии обеспечения безопасности дорожного движения.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми

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