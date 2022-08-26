В Харьковской области начали выдавать российские автономера с кодом 188

Подразделение ГИБДД России открылось в городе Купянске Харьковской области, чтобы местные жители смогли обменять водительское удостоверение, зарегистрировать машину и получить госномера с цифровым кодом 188. Об этом сообщили в МВД РФ.

"Началось предоставление государственных услуг по линии обеспечения безопасности дорожного движения в Харьковской области. Сотрудники российской Госавтоинспекции осуществляют замену регистрационных документов на автомобили и водительских удостоверений жителям области в соответствии с требованиями законодательства РФ", — уточнили в ведомстве.

Сейчас это подразделение расположилось в Купянске по адресу улица 1 Мая, дом 6. А после обустройства здания переедет на улицу 1-я Сахарозаводская, дом 1б. Это пятое российское отделение ГИБДД на освобождённых территориях. Ранее два таких подразделения начали работу в Херсонской области, и ещё два в Запорожье, добавили в министерстве.